الرئيس الجزائري: ما يمسّ تونس يمسنا وسأزورها رفقة نصف أعضاء الحكومة

الجزائر - (د ب أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إن "ما يمسّ تونس يمسّنا، ونحن نساندهم دائما لكننا لا نتدخّل في شؤونها.

وأضاف تبون في لقائه الصحفي الذي بثه التلفزيون الحكومي أشهد للرئيس التونسي قيس سعيد "بأنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني للنخاع، وأهل مكّة أدرى بشِعابها".

وقال الرئيس تبون "أنا متشوّق لزيارة تونس، وسيرافقني نصف أعضاء الحكومة لإطلاق جميع الاتفاقيات المتوقفة بين البلدين".

أما بخصوص الازمة الليبية فأكد الرئيس تبون على أن الجزائر طالبت من البداية بخروج جميع قوات المرتزقة من ليبيا.