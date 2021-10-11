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الرئيس الجزائري: ما يمسّ تونس يمسنا وسأزورها رفقة نصف أعضاء الحكومة

12:38 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
الرئيس الجزائري: ما يمسّ تونس يمسنا وسأزورها رفقة نصف أعضاء الحكومة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إن "ما يمسّ تونس يمسّنا، ونحن نساندهم دائما لكننا لا نتدخّل في شؤونها.

وأضاف تبون في لقائه الصحفي الذي بثه التلفزيون الحكومي أشهد للرئيس التونسي قيس سعيد "بأنه إنسان مثقف وديمقراطي ووطني للنخاع، وأهل مكّة أدرى بشِعابها".

وقال الرئيس تبون "أنا متشوّق لزيارة تونس، وسيرافقني نصف أعضاء الحكومة لإطلاق جميع الاتفاقيات المتوقفة بين البلدين".

أما بخصوص الازمة الليبية فأكد الرئيس تبون على أن الجزائر طالبت من البداية بخروج جميع قوات المرتزقة من ليبيا.

عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري تونس قيس سعيد

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