دراسة: أقراص شركة ميرك المضادة لكورونا تقلل خطر الإصابة بأعراض شديدة

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "ميرك" أنها تختبر عقارا جديدا مضادا لفيروس كورونا يقلل بشكل كبير من احتمالية الإصابة بحالات مرضية شديدة الخطورة لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة أنها تعتزم التقدم بطلب لاستخدام العقار في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن وتقديم الطلبات إلى السلطات في جميع أنحاء العالم.

ويأتي العقار على شكل أقراص.

وذكرت ميرك في الدراسة أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة الذين تم علاجهم بدواء وهمي تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا في غضون 29 يوما في 1ر14 % من الحالات.

وفي مجموعة المرضى الذين تلقوا عقار "مولنوبيرافير"، بلغ العدد حوالي النصف، عند 3ر7 %.

وقال روبرت ديفيس، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ميرك: "بهذه النتائج المقنعة، نحن متفائلون بأن مولنوبيرافير يمكن أن يصبح دواء مهما في إطار الجهد العالمي لمكافحة الجائحة".

وتستند الأرقام إلى تحليل بيانات من 775 مريضا بفيروس كورونا. وكان لدى جميع المرضى ضمن التجربة عامل خطر واحد على الأقل جعل المرض الشديد محتملا.