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انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن باكستانية

11:35 م السبت 09 يناير 2021
انقطاع التيار الكهربائي في عدة مدن باكستانية

فصل التيار الكهربائي _أرشيفية

إسلام أباد - (د ب أ)

انقطع التيار الكهربائي في عدة مدن باكستانية، لأسباب ما تزال مجهولة.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية، مساء اليوم السبت، إن خطوط الكهرباء التابعة للشبكة الحكومية تعطلت.

وأبلغ الآلاف من مستخدمي الشبكات الاجتماعية، عن انقطاع التيار الكهربائي في المدن الباكستانية الكبرى، بما فيها لاهور وكراتشي.

ودعا وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى التزام الهدوء.

وأوضح خان أن سبب الانقطاع في التيار الكهربائي هو الانخفاض المفاجئ في تردد الشبكة، مشيرا إلى أن العمل جار لاكتشاف سبب الخلل.

التيار الكهربائي إسلام أباد باكستان

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