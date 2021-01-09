الجيش المغربي يدمر سيارة مدنية موريتانية قرب حدود الصحراء الغربية
نواكشوط - (د ب أ)
دمر الجيش المغربي، سيارة مدنية موريتانية داخل الأراضي الموريتانية، بعد استهدافها بنيران أطلقها جنود مغاربة اليوم السبت، في منطقة قريبة من الحدود مع الصحراء الغربية.
وأفادت مصادر موريتانية مطلعة، أن نيران الجيش المغربي التهمت السيارة التي كانت تحمل منقبين عن الذهب شمال موريتانيا، وتمكنوا من إخلاء السيارة قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.
وأوضحت المصادر أن الحادث وقع حين اقتربت سيارة المنقبين من الحاجز الرملي الذي يقيمه المغرب حول أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرته.
وهذا هو الحادث الثالث من نوعه منذ أن تحرك الجيش المغربي وسيطر على معبر "الكركرات" الحدودي بحيث أصبح يترصد المقاتلين الصحراويين الذين أعلنوا التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وأطلق الجيش المغربي منذ أيام النار على دورية للجيش الموريتاني كما أطلق النار على منقبين عن الذهب السطحي دون وقوع إصابات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
147810
عدد المصابين
-
117529
عدد المتعافين
-
8085
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان