‏إثيوبيا تعتقل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي

وكالات:

اعتقلت السلطات الإثيوبية زعيم الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي، ‎دبرصيون جبرمكئيل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي كانت تحكم الإقليم في الرابع من نوفمبر.

وفر زعماء الجبهة الشعبية، الذين ظلوا يتمتعون بدعم شعبي قوي على مدى سنوات في الإقليم، إلى الجبال المحيطة.