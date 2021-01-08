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في سابقة تاريخية.. ترامب لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن

05:55 م الجمعة 08 يناير 2021
في سابقة تاريخية.. ترامب لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن

دونالد ترامب

وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في سابقة هي الأولى من نوعها ألا يحضر رئيس أمريكي تسليم المنصب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أكد أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.
وقال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي، وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.
وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".

دونالد ترامب أمريكا جو بايدن

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