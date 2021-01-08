مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف في روسيا
موسكو - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الصحية بإقليم "لينينجراد" الروسي، عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر إثر سقوط طائرة ذات محرك خفيف.
وقال مصدر باللجنة الصحية في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة "لقد تحطمت الطائرة أثناء إقلاعها من مطار (جوستيليتسا) في منطقة لومونوسوف، حيث أصيب أربعة أشخاص، توفي ثلاثة منهم".
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن طائرة ذات محرك خفيف تحطمت بعد إقلاعها من مطار في منطقة "لينينجراد"، مشيرة إلى سقوط ضحايا جراء الحادث.
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