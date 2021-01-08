الجيش الإسرائيلي يكشف عن إصابة 1149 من أفراده بكورونا
وكالات:
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان عن إصابة 1149 عنصرا في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، كما يخضع 11024 عسكريا للحجر الصحي.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.
وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.
الخبر التالى:تأجيل جلسة محاكمة نتنياهو بسبب الإغلاق العام
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
146809
عدد المصابين
-
116775
عدد المتعافين
-
8029
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88415029
عدد المصابين
-
63546818
عدد المتعافين
-
1904608
عدد الوفيات
إعلان