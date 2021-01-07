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نائب ميركل يحمل ترامب مسؤولية أعمال الشغب في واشنطن

12:01 م الخميس 07 يناير 2021
نائب ميركل يحمل ترامب مسؤولية أعمال الشغب في واشنطن

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ):

حمل أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب في واشنطن.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألمانية لشبكة "أر تي إل" الألمانية التليفزيونية اليوم الخميس: "دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عمّا حدث هناك.. ترامب حرض الكثير من الأشخاص ولم يتراجع.. من الواضح تماما أنه يتم معايشة ذلك، عندما يصل شعبويون إلى السلطة"، ووصف شولتس اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي بأنه "جائر ومفزع".

وكان ترامب ظهر أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أمام أنصاره قبيل جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وكرر خلال ذلك اتهاماته بتزوير نتيجة الانتخابات، ودعا أنصاره للتوجه إلى مبنى الكونجرس. واقتحم مشاغبون المبنى. وتم إخلاء قاعات البرلمان بعد ذلك ذلك، ونقل النواب لمكان آمن.

أولاف شولتس أنجيلا ميركل أعمال الشغب في واشنطن أنصار ترامب

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