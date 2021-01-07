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استقالة كبيرة موظفي مكتب ميلانيا ترامب

05:17 ص الخميس 07 يناير 2021
استقالة كبيرة موظفي مكتب ميلانيا ترامب

ستيفاني جريشام

واشنطن - (د ب أ):
أعلنت ستيفاني جريشام ، كبيرة موظفي مكتب السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب، استقالتها من منصبها.

وقالت جريشام، التي عملت متحدثة سابقة باسم البيت الأبيض: "لقد كان شرف لي أن أخدم إدارة ترامب".

ولم تذكر جريشام أسباب استقالتها غير المتوقعة. ولم يتضح ما إذا كان رحيلها مرتبطا باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول (الكونجرس).

ستيفاني جريشام ميلانيا ترامب البيت الأبيض الولايات المتحدة

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