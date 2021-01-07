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بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس

02:29 ص الخميس 07 يناير 2021
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس

مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):
أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس الأمريكي من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر تويتر: "الفوضى وأعمال الشغب ، هنا أو حول العالم ، أمر غير مقبول دائما".

وأضاف: "لكن العنف ، الذي يعرض سلامة الآخرين للخطر ، بمن فيهم أولئك المكلفون بتوفير الأمن لنا جميعا ، أمر لا يمكن التسامح معه سواء في الداخل أو في الخارج. فلنحقق العدالة سريعا ضد المجرمين الذين شاركوا في هذا الشغب".

واقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي ، مما عطل الجلسة المشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر.

مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي دونالد ترامب

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