ترامب عن العنف بواشنطن: هذا ما يحدث عندما ينتزع انتصار بالانتخابات بشكل غير رسمي

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تعليقا على أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن، منذ الأمس الأربعاء، إن تلك المشاهد تحدث عندما "يتم تجريد انتصار ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

وكتب ترامب، في تغريدة، اليوم الخميس أن "هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد انتصار ساحق مقدس في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي من الوطنيين العظماء الذين عوملوا معاملة سيئة وغير عادلة لفترة طويلة.. عد إلى المنزل بالحب والسلام.. تذكر هذا اليوم إلى الأبد".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل امرأة أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.