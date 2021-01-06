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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا

03:46 م الأربعاء 06 يناير 2021
وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

بروكسل - (د ب أ):

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بإصدار تصريح سوق مشروط لاستخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية.

يشار إلى أن هذا هو اللقاح الثاني الذي أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال الأمر بحاجة لموافقة المفوضية الأوروبية، التي طلبت مسبقا 160 مليون جرعة من اللقاح نيابة عن الدول الأعضاء في التكتل، على اللقاح، ومع ذلك فإن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وكانت المفوضية قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر للقاح فايزر/بيونتك في ديسمبر.

وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على تويتر: "بشرى سارة لجهودنا لجلب المزيد من لقاحات كورونا إلى الأوروبيين".

وأضافت: "نعمل الآن بأقصى سرعة للموافقة عليه وإتاحته في الاتحاد الأوروبي".

وسمحت الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل بالفعل باستخدام لقاح موديرنا.

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