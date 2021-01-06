الصين تؤكد اهتمامها بزيارة وفد منظمة الصحة العالمية
بكين - (د ب أ):
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج في إفادة صحفية في بكين اليوم الأربعاء إن الصين تولي أهمية لزيارة من منظمة الصحة العالمية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدثة القول إن الجانبين يتناقشان ويأملان في اتخاذ قرارات بشأن المواعيد والترتيبات في أقرب وقت ممكن.
وقالت هوا: "لدينا تواصل سلس وتعاون مرضِ؛ نعتقد أنه سوف يستمر".
وأشارت إلى أنه ربما كان هناك بعض سوء الفهم في هذا، لا داعي للخوض فيه.
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