كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان تدريبا جويا مشتركا وسط جائحة كورونا

سول - (د ب أ):

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا جويا مشتركا الشهر الماضي، كما كان مقررا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته شبكة إذاعة وتلفزيون "كيه.بي.إس.وورلد" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر عسكري اليوم الأربعاء إن الحليفين أجريا نسخة مصغرة من تدريباتهما الشتوية، المعروفة باسم "فيجيلانت ايس" من السابع حتى 11 ديسمبر الماضي.

وشملت تلك التدريبات الجوية المشتركة طائرات مقاتلة، طراز "إف-15 كيه" و"كيه إف-16" من كوريا الجنوبية وطائرات "إف-16" من الولايات المتحدة، بدون نشر أي قوات من الخارج خلال التدريبات.

وكان الحليفان قد استبدلا تدريب "فيجيلانت ايس" السنوي في عام 2018، بتدريبات جوية مصغرة لتعزيز الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.