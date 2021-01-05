مشاهد من القمة الخليجية: حضن سعودي قطري وبيان مُصالحة لم يُعلن بعد

كتبت- رنا أسامة:

احتضنت محافظة العُلا السعودية قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ41، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحضور قادة وممثلي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان ومصر.

وسُمّيت القمة بـ"قمة قابوس والشيخ صُباح"، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تكريمًا لسلطان عُمان وأمير الكويت اللذين وافتهما المنيّة العام الماضي.

واقتصرت الجلسة الأولى من القمة على كلمة لولي العهد السعودي، وأخرى مُقتضبة لأمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، فيما وقّع المجتمعون، وبينهم سامح شكري وأمير قطر، على بيان "المصالحة العربية" الختامي بعد الاطلاع عليه.

في التقرير التالي، يرصد "مصراوي" أبرز المشاهد اللافتة خلال قمة العُلا، وهي القمة الـ66 منذ أول قمة خليجية عقدت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في مايو 1981:

حضن سعودي قطري

في زيارته الأولى إلى المملكة منذ الأزمة الخليجية، لقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالًا حارًا فور وصوله مطار العلا، سبقه إعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما يؤشر إلى مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة دامت أكثر من 3 أعوام.

وكان في استقبال أمير قطر، ولي العهد السعودي الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، واستقبله بعبارات ترحيبة: "يالله حيّه.. يالله حيه.. نورت المملكة"، وفق نقل مباشر لمحطات التلفزة.

هجوم على إيران

ولم تخلُ القمة من مهاجمة إيران. ففي كلمته الافتتاحية، هاجم بن سلمان النظام الإيراني ومشاريعه التخريبية الرامية لزعزعة استقرار المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي لردعه.

وقال ولي العهد السعودي "نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني، وبرنامجه للصواريخ البالستية، ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه، من أنشطة إرهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مما يضعنا أمام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

بيان مُصالحة "غير مُعلن بعد"

كما وقّع المُشاركون في القمة على بيان ختامي يتعلّق بالمُصالحة العربية، يُنهي رسميًا الأزمة مع قطر ويلم شمل وحدة التعاون الخليجي.

ولم يُعلن بعد النص الرسمي للبيان. فيما وُثِقت بالفيديو لحظة توقيع المُشاركين، وبينهم أمير قطر، لبيان العلا الختامي.

ووقّع سامح شكري، وزير الخارجية ومُمثّل مصر في القمة، على بيان المُصالحة.

يأتي ذلك في إطار "حرص مصر الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي، وتوجههم نحو تكاتُف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة"، بحسب بيان الخارجية المنشور على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

فضلًا عن "تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مصر "تُقدّر وتُثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.