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واشنطن تدعو طهران للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

11:45 م الإثنين 04 يناير 2021
واشنطن تدعو طهران للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران إلى أن تفرج بشكل فوري عن ناقلة ترفع علم كوريا الجنوبية كانت أوقفتها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق مساء الاثنين "لانتهاكها للبروتوكولات البيئية وتم اقتيادها إلى ميناء بندر عباس".

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، طهران بأنها تهدد "الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة البحرية" في منطقة الخليج العربي الحيوية من أجل "ابتزاز المجتمع الدولي لتخفيف ضغط العقوبات".

من جهتها، أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن سول أرسلت وحدة بحرية على متن مدمرة باتجاه الخليج، بعد أن استولى الحرس الثوري الإيراني على الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية بسبب تسريب النفط.

وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم، إن وحدة تشونجهاي موجودة على متن المدمرة البحرية تشوي يونج وتتجه إلى الخليج لحماية السفن الأخرى في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الناقلة هانكوك كيمي كانت تبحر قرب عمان في مضيق هرمز ودخلت المياه الإيرانية بناء على طلب السلطات الإيرانية.

وقد طالبت الوزارة إيران بأن تفرج عن الناقلة في أقرب وقت.

وقال مسؤول بالوزارة: "إننا نسعى إلى معرفة تفاصيل الوضع فيما يتعلق باحتجاز سفينتنا"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وأشار المسؤول إلى أنه كان على متن السفينة 20 شخصًا، من بينهم 5 بحارة كوريين.

وأصبح الخليج ساحة لنزاعات محتدمة بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقد وقعت عدة حوادث في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز، الواقع بين الخليج وخليج عمان. ويعد المضيق واحدا من أهم طرق الشحن حول العالم، حيث يعبر من خلاله ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية.

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن كوريا الجنوبية إيران ناقلة نفط

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