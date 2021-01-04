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الكويت تنفي شراء مروحيات بقيمة 4 مليارات دولار

07:30 م الإثنين 04 يناير 2021
الكويت تنفي شراء مروحيات بقيمة 4 مليارات دولار

الجيش الكويتي

الكويت- (د ب أ):

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شراء طائرات أباتشي، مؤكدة على أهمية استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية المتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة.

وأضاف بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، عن الجيش الكويتي، أنه لم يتم شراء صفقة طائرات بقيمة 4 مليارات دولار، حسبما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت أمس الأحد، أن وزارة الدفاع الكويتية اشترت 4 طائرات أباتشي بقيمة 4 مليارات دولار.

الجيش الكويتي الكويت مواقع التواصل الاجتماعي

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