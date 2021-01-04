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بلجيكا: استمرار انخفاض مؤشرات وباء كورونا وتعهدات بتسريع حملات التلقيح

04:48 م الإثنين 04 يناير 2021
بلجيكا: استمرار انخفاض مؤشرات وباء كورونا وتعهدات بتسريع حملات التلقيح

أرشيفية

بروكسل- (أ ش أ):

أكدت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الإثنين، استمرار انخفاض مؤشرات وباء كورونا خلال فترة الأعياد.

وأحصى المركز الوطني لإدارة الأزمات في تقريره اليومي 57 حالة وفاة و 842 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الأعداد الاجمالية إلى 650 ألفا و11 إصابة و19 ألفًا و701 وفاة.

وتؤكد السلطات أن الانخفاض الملاحظ حاليًا لن يسمح بتخفيف قيود الاغلاق المفروضة على البلاد، مشيرة إلى أن الأمر لن يكون ممكنًا ما لم تصل معدلات الإصابة اليومية إلى ما دون 800 حالة على مدى أسبوع.. حسب ما أوردته وكالة أنباء(آكي) الإيطالية.

كما تعهدت السلطات بتسريع عمليات إعطاء اللقاح المضاد لكورونا، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد انتقادات شديدة وُجهت لها بسبب بطء هذه العملية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا بروكسل بلجيكا السلطات الصحية البلجيكية

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