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أوغندا تسعى للحصول على لقاح لكورونا من خلال برنامج تحالف جافي

04:45 م الإثنين 04 يناير 2021
أوغندا تسعى للحصول على لقاح لكورونا من خلال برنامج تحالف جافي

فيروس كورونا

كمبالا- (د ب أ):

تحركت أوغندا لتأمين لقاح لفيروس كورونا من خلال برنامج "كوفاكس" التابع للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، مع سعيها للحصول على جرعات من لقاح شركة أسترازينيكا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن تحالف جافي، الذبي يتخذ من جنيف مقرا له، وافق على طلب الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في إطار برنامج "كوفاكس"، وهي مبادرة تهدف إلى ضمان الوصول العادل للجرعات.

وتستكشف أوغندا الوصول إلى لقاحات أخرى، بما في ذلك اللقاحات من الصين، التي حصلت على الموافقة من منظمة الصحة العالمية، حسبما أفادت ديانا أتوين، السكرتير الدائم لوزارة الصحة الأوغندية، في بيان عبر حساب الوزارة على تويتر.

وسجلت أوغندا 35922 حالة إصابة بفيروس كورونا و274 حالة وفاة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بها في مارس. وتم تسجيل أكثر من نصف هذه الإصابات في الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

فيروس كورونا أوغندا كوفيد 19

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