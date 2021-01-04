تعديل وزاري في اليونان
وكالات:
أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين عن إجراء تعديل وزاري هو الأول في عهد كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 2019.
ووفق ما أفاد مراسلنا، فإن التعديل الجديد يبقي معظم الوزراء في مناصبهم في رسالة تؤكد على ثقة ميتسوتاكيس في فريقه الحكومي، وظهور وجوه جديدة في الحكومة من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.
ومن المرتقب أن تؤدي الشخصيات الجديدة في التعديل الوزاري اليمين الدستورية غدا الثلاثاء.
الخبر التالى:العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
142187
عدد المصابين
-
113898
عدد المتعافين
-
7805
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
85239963
عدد المصابين
-
60291172
عدد المتعافين
-
1847708
عدد الوفيات
إعلان