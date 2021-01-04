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تعديل وزاري في اليونان

02:19 م الإثنين 04 يناير 2021
تعديل وزاري في اليونان

اليونان

وكالات:

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين عن إجراء تعديل وزاري هو الأول في عهد كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 2019.

ووفق ما أفاد مراسلنا، فإن التعديل الجديد يبقي معظم الوزراء في مناصبهم في رسالة تؤكد على ثقة ميتسوتاكيس في فريقه الحكومي، وظهور وجوه جديدة في الحكومة من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.

ومن المرتقب أن تؤدي الشخصيات الجديدة في التعديل الوزاري اليمين الدستورية غدا الثلاثاء.

اليونان تعديل وزاري الحكومة اليونانية

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