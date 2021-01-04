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كابول وطالبان تستأنفان محادثات تقاسم السلطة الثلاثاء

11:11 ص الإثنين 04 يناير 2021
كابول وطالبان تستأنفان محادثات تقاسم السلطة الثلاثاء

حركة طالبان

وكالات:

يستأنف ممثلو الحكومة الأفغانية ومسؤولو حركة طالبان في قطر غدا الثلاثاء محادثات تقاسم السلطة، رغم أن الاشتباكات والاغتيالات قد تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

وكانت المحادثات قد بدأت في قطر في سبتمبر بعدما توصلت "طالبان" إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح لواشنطن بسحب قواتها من أفغانستان وإنهاء أطول حرب تخوضها مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

وتعثر الجانبان الأفغانيان في الإجراءات لأسابيع، لكنهما توصلا في ديسمبر إلى اتفاق بشأن العملية، ما يمهد الطريق أمامهما لتناول القضايا العالقة عند استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء.

وقالت ناجية أنواري المتحدثة باسم وزارة شؤون السلام إن "المحادثات عملية معقدة لكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الشعب الأفغاني، فإن الحكومة الأفغانية وفريق التفاوض عازمون على المضي قدما بالعملية".

وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، بينها كابل التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.

حركة طالبان الحكومة الأفغانية أفغانستان

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