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مفتي جبل لبنان: نشكر مصر على ارسالها مساعدات طبية إلى لبنان

10:29 م الأحد 31 يناير 2021
مفتي جبل لبنان: نشكر مصر على ارسالها مساعدات طبية إلى لبنان

مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو

بيروت - (أ ش أ):
أعرب مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، عن شكره وتقديره البالغين لمصر قيادة وحكومة وشعبا، لإرسالها قبل يومين طائرات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والأدوية دعما للشعب اللبناني ومساندة له في مواجهة ما يتعرض له من أزمات لا سيما جائحة كورونا.
وقال مفتي جبل لبنان في بيان له اليوم: "نرفع آيات الشكر والحب والتقدير إلى شعب مصر العظيم والذي هب إلى مساعدة الشعب اللبناني وأرسل طائرات ثلاث إلى لبنان تحمل الأدوية والمواد الطبية تعبيرا عن مشاعر الأخوة بين البلدين، مما يؤكد أن لبنان العربي ليس له أصدقاء إلا إخوانه العرب يقفون إلى جانبه في الظروف الصعبة".
وأضاف الشيخ الجوزو: "نشكر لمصر دولة وشعبا ما قدمته لنا، وندعو الله أن يحفظ أرض الكنانة، وأن يصونها من كل مكروه وأن تظل في موقع القلب من الأمة العربية، وأن يجمع كلمة هذه الأمة ويوفقها لما يحبه ويرضاه".
وتابع قائلا: "هذه هي مصر بلد الكرم والعطاء والبذل والسخاء وبلد الشهامة والمروءة والإخاء.. عاشت مصر عزيزة قوية وعاش شعبها في أمن ورخاء".
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد توجهت صباح يوم الخميس الماضي إلى لبنان بصحبة كمية كبيرة من المساعدات الطبية الضرورية، تشمل أنواعا من الحليب الطبي المخصص للأطفال، وأدوية ومستلزمات طبية لمواجهة وباء كورونا، وذلك في ضوء توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة الشعب اللبناني الشقيق والوقوف إلى جواره.

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مفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو لبنان

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