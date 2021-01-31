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المملكة المتحدة تقترب من 9 ملايين تطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

07:27 م الأحد 31 يناير 2021
المملكة المتحدة تقترب من 9 ملايين تطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

لقاح كورونا

لندن - (أ ش أ):

اقتربت المملكة المتحدة من الوصول إلى 9 ملايين شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الأرقام الرسمية، وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، أن 598 ألفا و389 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا أمس السبت، ليصبح إجمالي متلقي الجرعة الأولى 8 ملايين و977 ألفا و 329 شخصا.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن 10آلاف و621 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، ليصبح الإجمالي 491 ألفا و53 شخصا يتلقوا الجرعة الثانية في البلاد.

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