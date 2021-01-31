أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

الزعيم السابق لـ"تيجراي" الإثيوبي يتعهد بمواصلة قتال حكومة آبي أحمد

02:38 م الأحد 31 يناير 2021
الزعيم السابق لـ"تيجراي" الإثيوبي يتعهد بمواصلة قتال حكومة آبي أحمد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

أديس آبابا- (د ب أ):

تعهد الزعيم السابق لإقليم تيجراي الإثيوبي المضطرب بمواصلة القتال، المستمر منذ أشهر، مع الحكومة الاتحادية، وهو الصراع الذي أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف.

وقال جبريميكل ديبرتسيون، الزعيم السابق لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، في مقابلة هاتفية مسجلة تم بثها الليلة الماضية على قناة تليفزيونية على الإنترنت: "فليعلم أعداؤنا وأصدقاؤنا أننا لن نترك الأرض حتى النصر".

وهذه هي المرة الأولى في نحو شهرين التي يتحدث فيها علانية ديبرتسيون، المطلوب للحكومة بتهمة الإرهاب والخيانة.

وأعرب الآلاف من أنصار تيجراي عن ارتياحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد هذه التصريحات.

وحث ديبرتسيون شعب تيجراي على مواصلة الكفاح "بتصميم أكبر وبدون انشقاقات داخلية"، واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
والقوات الأمهرية والقوات الإريترية بالنهب واغتصاب النساء وقتل الشباب.

وكانت القوات الاتحادية قد دخلت الإقليم في 4 نوفمبر بزعم الرد على هجوم، وتمكنت من الإطاحة بالحزب الحاكم في الإقليم والمعارض لآبي منذ توليه السلطة في أبريل من عام 2018 . ورغم إعلان الحكومة النصر في 28 نوفمبر، فإن القتال لا يزال مستمرا في تيجراي.

آبي أحمد إقليم تيجراي إثيوبيا جبريميكل ديبرتسيون

الخبر التالى:

مقتل محتج وإصابة 4 آخرين بنيران مسلحي قسد في الحسكة السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا