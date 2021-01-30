عقيلة صالح والمشري والنمروش يترشحون رسميا للمجلس الرئاسي في ليبيا
وكالات:
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ترشح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد عمار المشري، ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، رسميا إلى المجلس الرئاسي في ليبيا.
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي، ومنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أسبوع من تلقي الترشيحات.
وقالت البعثة الأممية إلى ليبيان في بيان، اليوم السبت إنه "بعد فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير، تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء".
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