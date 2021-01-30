حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي منذ التطبيع يبلغ 272 مليون دولار خلال 5 أشهر
وكالات:
بلغ حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودبي مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) منذ توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين، قبل حوالي خمسة اشهر، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وتوقع سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات المقبلة إلى خمسة عشر مليار درهم، ما يوفر أكثر من خمسة عشر ألف فرصة عمل.
وأكد سليم أن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين لن تعود فوائده على مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأسواق ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
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