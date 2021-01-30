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باكستان تسجل 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال 24 ساعة

08:11 ص السبت 30 يناير 2021
باكستان تسجل 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة خلال 24 ساعة

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 2183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 543 ألفا و214 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 63 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و623 وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2167 للشفاء، ليصل تراكمي المتعافين إلى 498 ألفا و152 شخصا.​

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