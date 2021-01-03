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كوريا الجنوبية: إصابات كورونا 63 ألفا و244 والوفيات 962

05:15 ص الأحد 03 يناير 2021
كوريا الجنوبية: إصابات كورونا 63 ألفا و244 والوفيات 962

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلن مركز تدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن البلاد سجلت 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 63 الفا و 244 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 641 إصابة بعدوى محلية و16 إصابة وافدة من الخارج.

وشهدت كوريا الجنوبية تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الوفيات إلى 962.

فيروس كورونا كوريا الجنوبية كوفيد 19

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