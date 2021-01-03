مصرع 4 أشخاص جراء تحطم مروحية في كندا
كندا - (أ ش أ)
لقي 4 أشخاص مصرعهم، جراء تحطم مروحية في مدينة البرتا غربي كندا، مساء أمس السبت.
وذكرت شرطة الخيالة الكندية الملكية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، مساء السبت، أن الشرطة عثرت على مروحية من طراز "روبنسون R44" محطمة في مزرعة على بعد 100 كيلومتر عن مدينة جراند برايري.
وأضافت الشرطة، أن جميع من كانوا على متن المروحية لقوا حتفهم، ولم يتم الإبلاغ عن سبب الحادث.
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