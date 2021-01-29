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رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست

09:25 ص الجمعة 29 يناير 2021
رومانيا: مصرع 4 أشخاص في اندلاع حريق بمستشفى يعالج مرضى كورونا ببوخارست

أرشيفية

بوخارست- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الرومانية مصرع أربعة أشخاص إثر اندلاع حريق في مستشفى رئيسي في العاصمة بوخارست يعالج أيضا مرضى (كوفيد-19).

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الجمعة أن الحريق اندلع في وقت مبكر اليوم في الطابق الأرضي للمستشفى؛ ما أدى إلى إخلاء المبنى الذي يحوي مائة شخص.

وأفادت خدمات الطوارئ الرومانية في تقرير أولي عن الحادث بإصابة عدد غير محدد من الأشخاص قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبعد مرور عدة ساعات على نشوب الحريق، يمكن رؤية الشرفات المتفحمة بمستشفى "ماتي بالس" حيث نظمت السلطات الصحية بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في رومانيا.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا - البالغ تعدادها نحو 19 مليون شخص - سجلت حتى الآن أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا و18 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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