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الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و163 وفاة بفيروس كورونا

07:47 ص الجمعة 29 يناير 2021
الهند تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و163 وفاة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 18 ألفا و855 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و720 ألفا و48 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 163 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و10 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 171 ألفا و686 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و394 ألفا و352 شخصا بعدما تماثل 20 ألفا و746 حالة للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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