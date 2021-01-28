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روسيا: إصابة 3 أشخاص إثر انفجار مصنع للبارود بإقليم بيرم

03:24 م الخميس 28 يناير 2021
روسيا: إصابة 3 أشخاص إثر انفجار مصنع للبارود بإقليم بيرم

ارشيفية

موسكو- أ ش أ:

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم بيرم الروسي، إصابة 3 أشخاص جراء انفجار ضخم في معمل للبارود.

وأوضحت السلطات - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الخميس- أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع جالبيرينا بمنطقة المصنع بالإقليم.

وشارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق، لافتة إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

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