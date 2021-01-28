الجيش الصيني: استقلال تايوان "يعني الحرب"

بكين- (د ب أ):

قال الجيش الصيني، الخميس، إن استقلال تايوان سوف يعني الحرب، متبنيا لهجة أكثر صرامة في تعاملاته مع تايوان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، للصحافة في بكين بأن: "استقلال تايوان يعني الحرب".

وقال إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين، ودافع عن العمليات الجوية الصينية الأخيرة التي تنتهك بشكل متزايد المجال الجوي التايواني.

وأفاد المتحدث بأن الأنشطة العسكرية "ضرورية للتعامل مع الوضع الأمني ​​الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية".

ووصف العمليات الجوية بأنها "رد جاد على التدخل الأجنبي والاستفزازات من جانب قوى الاستقلال التايوانية".

وقال إن جيش التحرير الشعبي الصيني سوف يتخذ "كل الإجراءات الضرورية" للقضاء بقوة على أي "مؤامرة انفصالية".

وخاطب المتحدث الولايات المتحدة، الملتزمة بدعم القدرات الدفاعية لتايوان، قائلا إن العلاقات تمر بـ"نقطة انطلاق تاريخية جديدة" الآن بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

وقال إن الصين تأمل في أن تتعاون واشنطن مع بكين وتتجنب المواجهة، مضيفا أن احتواء الصين هو "مشروع مستحيل".

وبعد زيادة عدد الغارات على المجال الجوي لتايوان، دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين إلى التوقف عن الضغط على تايوان.