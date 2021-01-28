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باكستان: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

10:51 ص الخميس 28 يناير 2021
باكستان: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

فيروس كورونا

اسلام آباد- أ ش أ:

أعلن وزير التنمية والتخطيط الباكستاني، أسد عمر، أنه سيتم البدء في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في باكستان الأسبوع المقبل.

وقال الوزير - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الخميس - إنه سيتم تطعيم العاملين في المجال الصحي الأسبوع المقبل، كما سيتم توفير اللقاحات في المئات من مراكز التطعيم.

من جانبه، قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشئون الصحة، الدكتور فيصل سلطان، إن اللقاح سيكون مجانيا لجميع مواطني الدولة، مشيرا إلى أن توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين يعد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

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Asha
فيروس كورونا التطعيم ضد كورونا باكستان

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