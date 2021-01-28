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وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن دعمه لجهود بايدن لمعالجة أزمة المناخ

12:06 ص الخميس 28 يناير 2021
وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن دعمه لجهود بايدن لمعالجة أزمة المناخ

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن دعمه الكامل لجهود الرئيس جو بايدن في معالجة أزمة المناخ بسلسلة من الإجراءات التنفيذية الموقعة اليوم الأربعاء.

وقال أوستن، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه يدعم "بشكل كامل" توجيه الرئيس اليوم لإدراج الاعتبارات المناخية كعنصر أساسي في مسألة الأمن القومي الأمريكي من أجل "تقييم آثار تغير المناخ على استراتيجياتنا وعملياتنا وبنيتنا التحتية الأمنية".

وأضاف أوستن أن الوزارة ستتخذ على الفور إجراءات السياسة المناسبة لإعطاء الأولوية لاعتبارات المناخ.

كان بايدن قد شدد في خطاب له اليوم في إطار التوقيع على عدد من الإجراءات التنفيذية المناخية على أن أزمة المناخ تتطلب "إلحاحاً" في التعامل معها واصفاً إياها بـ"التهديد الأقصى"، مؤكداً أن وقت التعامل مع الأزمة قد حل و"حان وقت العمل".

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