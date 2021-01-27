الديوان الملكي المغربي يعلن بدء حملة تطيعم ضد كورونا غدًا

المغرب - (أ ش أ)

ذكر بيان للديوان الملكى المغربى مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس، سيقوم غدًا الخميس بإعلان الانطلاقة الفعلية لحملة اللقاح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وكان المغرب، حصل على دفعات من لقاحي استرازينكا من الهند وسينوفارم من الصين.



وأضاف البيان أن المغرب لديه كميات كافية لإنطلاق حملة التلقيح والتى ستكون مجانية لجميع المواطنين بناء على توجيهات الملك محمد السادس.

وأشار البيان إلى أن حملة اللقاح ستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.