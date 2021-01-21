البيت الأبيض: اتصال بين بايدن وبوتين قريبا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، إنها تتوقع اتصالا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت خلال جين بيسكي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه سوف يكون هناك اتصالا مبكرا بين بايدن وباقي الحلفاء.
وأوضحت أن الاتصال الأول سوف يكون مع رئيس الوزراء الكندي.
وأدى جو بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء.
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