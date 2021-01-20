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ترامب يستعد للرحيل.. وصول المروحية إلى البيت الأبيض

03:03 م الأربعاء 20 يناير 2021
ترامب يستعد للرحيل.. وصول المروحية إلى البيت الأبيض

دونالد ترامب

(وكالات):

وصلت الطائرة المروحية التي ستقل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، منذ قليل، حيث يستعد ترامب لمغادرة البيت الأبيض، بحسب "سكاي نيوز".

وسيؤدي السياسي الديمقراطي جو بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ويتولى السلطة في بلد يعاني انقسامات سياسية عميقة وتعصف به جائحة فيروس كورونا.

وستنتقل الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي سيصبح أكبر الرؤساء الأمرسكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لن تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية بسبب الجائحة والمخاوف الأمنية بعد الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس دونالد ترامب على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير.

وفي حضور جمهور محدود، سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بعد الثانية عشرة ظهرا بقليل (1700 بتوقيت جرينتش)، واضعا يده على إنجيل توارثته عائلة بايدن على مدى أكثر من 100 عام.

دونالد ترامب البيت الأبيض جو بايدن الولايات المتحدة تنصيب بايدن

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