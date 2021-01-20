جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 96.2 مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 96.2 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 96 مليونا و 158 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 53 مليونا، فيما يقترب إجمالي الوفيات من المليونين و 57 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
157275
عدد المصابين
-
123495
عدد المتعافين
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8638
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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94869153
عدد المصابين
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67688983
عدد المتعافين
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2028894
عدد الوفيات
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