إصابة 20 شخصًا في انفجار بسوق العمال في الحسكة السورية

دمشق - (د ب أ)

أصيب 20 شخصًا بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع لمواطنين سوريين في أحد أسواق مدينة الحسكة، شمال شرق سورية.

ونقل مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم السبت، عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة قوله إن مجرماً مطلوباً ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة، ما أدى لإصابة 20 مدنياً بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.

وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة وهو مطلوب للعدالة بموجب عدة بلاغات بحث.

بدوره، أوضح مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أن مركز اللؤلؤة استقبل 20 جريحاً بينهم 3 بحالة حرجة أصيبوا بشظايا انفجار القنبلة في أماكن مختلفة من أجسامهم، مشيراً إلى أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.