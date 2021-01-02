جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري

جون بولتون: ترامب يسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري
وكالات:
اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري مع اتساع رقعة الخلاف بين الرئيس وبعض قيادات الحزب.
وكتب بولتون عبر "تويتر" اليوم السبت: "يبدو أن آخر أهداف ترامب هو تمزيق حزبه، إنه يوقد بنفسه نار جنازته السياسية من خلال مهاجمته الجمهوريين الذين تجرؤوا على رفض الخضوع له".
موقف بولتون يأتي بعد أن هاجم ترامب في تغريدة له أمس الجمعة، الجمهوري رقم 2 في مجلس الشيوخ، السناتور جون ثون، وهو واحدة من كبار الجمهوريين الذين تحدثوا لصالح قبول نتائج تصويت المجمع الانتخابي وفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، مما أثار حفيظة ترامب.
وفي صفعة قوية للرئيس المنتهية ولايته، أبطل الجمهوريون في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، حق ترامب في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون موازنة الدفاع برغم اعتراضاته الشديدة عليه قبل 20 يوما من تركه المنصب.
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