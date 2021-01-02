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وكالة فلسطينية : إصابة 3 أطفال وسيدة جراء انفجار داخلي شرق غزة

10:10 ص السبت 02 يناير 2021
وكالة فلسطينية : إصابة 3 أطفال وسيدة جراء انفجار داخلي شرق غزة

ارشيفية

غزة - ( د ب أ):

أصيب ثلاثة أطفال وسيدة من عائلة فلسطينية واحدة اليوم السبت بجروح متفاوتة جراء انفجار داخلي وقع في منزلهم شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) اليوم أن الإصابات حدثت عقب انفجار هزّ منزلهم في حي الشجاعية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.

ولم تتضح أية تفاصيل عن طبيعة الانفجار أو أسبابه.

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