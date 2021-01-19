إسرائيل تمدد الإغلاق مع ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

مددت الحكومة الإسرائيلية، الإغلاق الثالث على مستوى البلاد اليوم الثلاثاء، بعد يوم من وصول عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 10021.

وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق الحالي يوم الجمعة، لكن تم تمديده حتى نهاية الشهر، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وتغلق جميع المدارس ودور رياض الأطفال أبوابها حاليا باستثناء التعليم الخاص.

كما تم إغلاق مراكز التسوق ولا يسمح للمطاعم إلا بتقديم خدمات التوصيل. ولا يجوز للأشخاص زيارة منازل الآخرين خارج عائلاتهم كما تم منع السكان من السفر لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد من منزلهم ، مع بعض الاستثناءات.

وفي غضون ذلك، تتواصل حملة التلقيح ضد كورونا في إسرائيل بأقصى قوة.

وأعلن وزير الصحة يولي إدلشتاين، عن تسجيل عدد قياسي جديد لجرعات اللقاح التي تم توزيعها في يوم واحد، وكتب على موقع تويتر أنه تم تطعيم 186 ألف شخص يوم أمس الاثنين.

ومن بين هؤلاء، حصل 114 ألف شخص على جرعتهم الأولى، بينما تلقى 72 ألفا جرعتهم الثانية. وحتى الآن، تلقى 2ر2 مليون شخص في إسرائيل جرعتهم الأولى، فيما تلقى 422 ألفا الجرعتين.

وأطلقت إسرائيل حملتها للتلقيح ضد الفيروس في 20 ديسمبر، وذلك باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك. وبدأ لاحقا استخدام لقاح موديرنا، إلا أن الغالبية لا يزالون يتلقون اللقاح الأول.

ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي شخص يتجاوز عمره 16 عاما في إسرائيل ستكون لديه فرصة للحصول على اللقاح بحلول شهر مارس، بالتزامن مع توجه البلاد لإجراء رابع انتخابات عامة في غضون عامين.