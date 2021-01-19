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"سي إن إن": بايدن يسافر إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في تغيير للبروتوكول

10:04 م الثلاثاء 19 يناير 2021
"سي إن إن": بايدن يسافر إلى واشنطن على متن طائرة خاصة في تغيير للبروتوكول

جو بايدن

وكالات

غادر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء الثلاثاء، من ولاية ديلاوير، متجهًا إلى العاصمة واشنطن، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لحفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية غدًا الأربعاء، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.
ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن بايدن سافر على متن طائرة خاصة مما يمثل تغييرًا آخر للبروتوكول المعمول به في البلاد قبل مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مصدر، مطلع على الأمر للشبكة الإخبارية، أن بايدن لم يستقل طائرة حكومية أمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في المحطة الأولى في احتفالات تنصيبه.
وقال المصدر "إنه يطير على انفراد" ، رافضًا الكشف عما إذا كانت الحكومة لم تعرض على بايدن طائرة.

جو بايدن واشنطن تنصيب بايدن

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