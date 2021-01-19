استبعاد 12 فردًا من الحرس الوطني الأمريكي من مهمة تأمين حفل تنصيب بايدن

وكالات

أعلن مسؤول أمريكي بارز، رفض الكشف عن هويته، مساء الثلاثاء، عن استبعاد 12 من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، من مهمة تأمين حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المقرر له ظهر غد الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأكد مسؤول استخباراتي آخر، رفض الكشف عن هويته، أن الـ12 فردًا من قوات الحرس الوطني، وجدت صلات تجمعهما بجماعات يمنية متطرفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول أمريكي، إبعاد عنصرين من عناصر الحرس الوطني الأمريكي عن مهمة تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد العثور على صلات تجمعهما بجماعات يمنية متطرفة.

وقال المسؤول، لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه تم استبعاد جنديين من الحرس الوطني من المهمة، بعد أن أكد الفحص الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" أنهما تجمعهما صلات بجماعات متشددة من اليمين المتطرف.

وأشارت الشبكة إلى أن الجنديين ضمن 25 ألف جنديًا من الحرس الوطني، الذين تم إيفادهم إلى واشنطن لتعزيز الأمن قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من يناير الجاري.