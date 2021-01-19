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فنزويلا تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 120 ألفا و444 حالة

07:48 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
فنزويلا تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 120 ألفا و444 حالة

فنزويلا

كراكاس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الثلاثاء أنها سجلت 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 9 حالات وافدة من المكسيك.
ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 120 ألفا و444 حالة، تعافى منهم 113 ألفا و328 حالة.
ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و4 حالات بينما بلغت حصيلة الوفيات 1112 حالة بعد تم تسجيل 6 حالات جديدة.

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Asha
فنزويلا كراكاس وزارة الصحة الفنزويلية فيروس كورونا

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