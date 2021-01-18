‏محكمة روسية تقضي بتمديد احتجاز نافالني حتى منتصف فبراير

وكالات:

قضت محكمة روسية، بتمديد اعتقال المعارض أليكسي نافالني حتى 15 فبراير المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

‎واعتقلت الشرطة الروسية، المعارض الروسي أليكسي نافالني، بعد وصوله إلى موسكو، أمس.

وعاد نافالني إلى روسيا بعد عدة أشهر من رحلة التعافي في ألمانيا من عملية تسميم محتملة.

فيما أعلنت إدارة السجون الروسية أنها "ملزمة" باعتقاله. لكن نافالني اعتبر الأمر محاولة لـ"تخويفه" ودعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار فنوكوفو في موسكو.