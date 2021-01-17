أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة

06:27 م الأحد 17 يناير 2021
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، وصل حاليا إلى 140 لقاحا كل دقيقة.

وقال جونسون في تغريدة على حسابه في تويتر، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية": "إنه لأمر لا يصدق أننا نقدم اللقاح الآن بمعدل 140 ضربة في الدقيقة. شكرا مجددا لكل من يساعد في هذا الجهد الوطني. دعونا نواصل حماية العاملين في هيئة الصحة الوطنية من خلال البقاء في المنزل لإنقاذ الأرواح".

وجاء تصريح جونسون في أعقاب تصريح مماثل للرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، سايمون ستيفنز، الذي قال إن الهيئة تقوم حاليا بالتطعيم بمعدل 140 لقاحا في الدقيقة، مشيرا إلى أنها في طريقها للوصول إلى 1.5 مليون جرعة بنهاية هذا الأسبوع.

وأشار ستيفنز إلى أن عملية التطعيم في إنجلترا أسرع بنحو 4 مرات من سرعة اكتشاف إصابات جديد بفيروس كورونا.

ومع ذلك، حذر ستيفنز من أن الهيئة تتعرض لضغوط كبيرة، مشيرا إلى أنها في وضع خطر للغاية جراء تدفق المصابين بالفيروس على المستشفيات، حيث ازداد عدد مرضى كوفيد-19 بنسبة 75 في المئة عن فترة الذروة في الإصابات في أبريل الماضي.

وأوضح أن شخصا واحدا يدخل المستشفى مصابا بفيروس كورونا كل 30 ثانية.

وقال إن الحالات لا تزال ترتفع في بعض المناطق وبعض الفئات العمرية، بما في ذلك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن بعض المستشفيات ستفتح للتلقيح 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع على أساس تجريبي في الأيام العشرة المقبلة.

وكانت بريطانيا سجلت مؤخرا أقل عدد إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية العام، مما يعزز مؤشرات تفيد بأن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد تبطئ انتشار السلالة الجديدة الأشد عدوى.

غير أن تأثير الارتفاع الأخير في عدد الإصابات لا يزال واضحا في عدد الوفيات الذي بلغ ثالث أعلى مستوى على الإطلاق.

ورجح خبراء الصحة إن يزداد العدد أكثر في الأيام القليلة المقبلة.

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس السبت تراجعا عن 55761 الجمعة، وتمثل إصابات اليوم أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.

ومع ذلك، واصلت الوفيات الارتفاع بوتيرة سريعة إذ تم تسجيل 1295 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 88590.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. البنك الأهلي 0-0 الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا