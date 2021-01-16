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رئيس الحكومة التونسي: إجراء تعديل وزاري يشمل وزراء العدل والصحة والداخلية

06:17 م السبت 16 يناير 2021
رئيس الحكومة التونسي: إجراء تعديل وزاري يشمل وزراء العدل والصحة والداخلية

هشام المشيشي

وكالات:
أعلن رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، إجراء تعديلا وزاريا يشمل 11 حقيبة، بينهم وزراء العدل والصحة والداخلية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأوضح المشيشي أن "هدف التعديل الوزاري تنفيذ خطط الحكومة بعد عملية تقييم شاملة".
وأضاف أن "التعديل الوزاري يعقب تقييم العمل الحكومي السابق".

هشام المشيشي الحكومة التونسية تونس

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